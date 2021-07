Kabar Duka, Ayah Regina 'Geisha' Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Geisha, Regina Poetiray tengah berduka.

Ayah Regina yang bernama Reggy Poetiray dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (21/7).

Kabar tersebut disampaikan oleh Ofis selaku perwakilan Regina dan adiknya Rheno Poetiray dari Musica Studios.

Menurutnya, mendiang Reggy Poetiray berpulang setelah sembuh dari covid-19.

"Terakhir chat dengan almarhum beberapa hari lalu. Kemarin sih hasilnya sudah negatif, namun tuhan berkehendak lain. Semoga beliau tenang di sana," ungkap Ofis, Rabu (21/7) malam.

Pihak Musica Studios mengungkap bahwa Reggy Poetiray mengembuskan napas terakhir terakhir di RS Hermina Bekasi pada Senin (21/7) malam ini.

Regina Geisha lantas menulis kalimat selamat jalan untuk mendiang ayahnya.

"Berarti memang waktunya tuhan buat papa sekarang ini. Senang banget pasti ya papa sekarang! See you real soon, bigboss," tulis Regina Poetiray. (ded/jpnn)