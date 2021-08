Kabar Duka: Bintang Lone Ranger Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Saginaw Grant meninggal dunia. Bintang film The Lone Ranger itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 85 tahun.

Kabar duka itu disampaikan oleh perwakilan Saginaw Grant, Lani Carnichael seperti dikutip dari AP Press, Minggu (1/8).

"Dia meninggal dengan tenang. Dia mencintai Oklahoma dan LA," kata Lani dalam keterangannya.

Lani mengatakan bahwa Saginaw wafat di fasilitas perawatan swasta. Meski usia Saginaw sudah sepuh, kecintaannya pada kampung halaman masih mengakar.

"Dia tak pernah melupakan akarnya di Oklahoma, dia tetap menjadi penggemar Sooner Nation," kenang Lani.

Saginaw lahir di Oklahoma pada 1936. Dia kemudian bertugas di Korps Marinir selama Perang Korea.

Kariernya di industri hiburan dimulai pada 1980 ketika dia menjadi bintang iklan untuk produk otomotif Chrysler.

Film-film yang dibintanginya di antaranya War Party (1988), Harts of The West (1993-1994) serta serial The Young Indiana Jones Chronicles (1993).