Kabar Enggak Bagus dari Marc Marquez

jpnn.com, SPIELBERG - Juara bertahan MotoGP Marc Marquez harus kembali melewatkan balapan MotoGP Styria pekan depan di Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

Menurut keterangan resmi tim Repsol Honda, Marquez masih harus meneruskan pemulihan cedera tulang lengan atasnya.

Pembalap asal Spanyol itu telah melewatkan tiga balapan karena cedera yang ia dapati di seri pembuka MotoGP Spanyol di Jerez bulan lalu.

MotoGP Styria akan menjadi balapan keempat yang ia lewatkan.

Confirmation that @stefanbradl will be back on the Repsol Honda Team RC213V for Styria as Marc Marquez continues his recovery. pic.twitter.com/T8AaiWk10B — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 16, 2020