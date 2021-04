Kabar tak Sedap dari PSS Jelang Laga Melawan Persib Bandung

jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Dejan Antonic menyampaikan kabar tak sedap menjelang laga semifinal melawan Persib Bandung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (16/4).

Dejan menyebut dua pemainnya, Irfan Bachdim dan Asyraq Gufron, masih cedera sehingga kemungkinan tidak bisa diturunkan.

"Irfan dan Gufron mungkin tidak bisa dipakai besok karena masih cedera, tetapi yang lain sudah siap dan pasti kita kerja keras seperti biasa," ujar Dejan saat konferensi pers virtual jelang semifinal Piala Menpora yang dipantau di Jakarta, Kamis (15/4).

Baca Juga: Solskjaer Sebut Alasan Meminjamkan Lingard ke West Ham

Dejan menyebut kondisi anak asuhnya tidak sama setelah mengarungi laga Piala Menpora mulai dari babak penyisihan hingga masuk ke semifinal.

Apalagi, skuad Super Elang Jawa baru saja melakukan perjalanan jauh dari Bandung menuju Sleman selama 10 jam, setelah menyelesaikan laga perempat final melawan Bali United.

"Dari kondisi pemain, of course ada yang up, ada yang down. Tetapi saya lihat semua fokus karena itu semifinal, dan siapa pun main, siapa pun masuk pasti dia 100 persen seperti pertandingan sebelumnya," ujarnya.

Anak-anak asuh pelatih asal Serbia itu juga menyempatkan berlatih kendati waktunya sempit menghadapi laga semifinal.

"Kemarin anak-anak sudah latihan. Coba kita sedikit lakukan karena tidak banyak waktu, cuma 48 jam sebelum pertandingan," kata Dejan.