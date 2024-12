KAI Tambah Kouta Perjalanan Sepanjang Libur Natal dan Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT KAI (Persero) menambah kuota kereta api jarak jauh (KAJJ) menjadi rata-rata 79 perjalanan per hari atau sebanyak 1.415 perjalanan selama periode libur Natal dan tahun baru 2025.

Manager Hubungan Masyarakat KAI Daop 1 Ixfan Hendriwintoko menyampaikan peningkatan tersebut merupakan komitmen pihaknya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Menurut dia, penjualan tiket per hari ini, Sabtu (21/12), menunjukkan angka penjualan tiket cukup tinggi, dengan total penjualan 38.160 tiket atau 85,3 persen dari kapasitas kursi yang disediakan per harinya yaitu 44.714 seat.



Ixfan mengatakan, tiket KAJJ untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada masa libur mendatang masih cukup banyak tersedia, dengan total kapasitas kursi yang disediakan saat ini menjadi 801.625 seat.



"KAI Daop 1 Jakarta telah memaksimalkan rangkaian untuk KAJJ yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen maupun dari Stasiun Gambir, sehingga total seat yang disediakan menjadi 801.625 seat. 50 persen diantaranya sudah terjual, yaitu sebanyak 400.000 tiket,” kata dia.



Dari data yang diberikan pihaknya, tiket keberangkatan dari Stasiun Gambir sudah terjual sebanyak 115.745, sementara untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen terjual sebanyak 279.605.



Lebih lanjut, ia mengatakan untuk tanggal favorit sementara yang dipilih masyarakat, yakni tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan tanggal 25 di bulan Desember dengan kapasitas rata-rata di atas 70 persen.



Sementara untuk tujuan favorit pelanggan KAJJ antara lain yakni menuju Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto dan Semarang.



Ia mengatakan, pelayanan pembelian tiket KAJJ untuk angkutan Natal dan tahun baru sudah dapat dilakukan sejak tanggal 4 November 2024.



Oleh karena itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat untuk segera membeli tiket perjalanan angkutan Natal dan tahun baru melalui aplikasi Access by KAI atau kanal resmi lainnya yang bekerja sama dengan KAI. (antara/jpnn)