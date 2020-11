Kangen Banget, Nikita Mirzani Langsung Peluk Gofar Hilman

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani kembali memamerkan kedekatan dengan penyiar radio, Gofar Hilman.

Setelah sempat digosipkan berpacaran, kali ini Nikita Mirzani membagikan momen bertemu Gofar Hilman lewat vlog Crazy Nikmir Real miliknya di YouTube, Rabu (18/11).

Presenter Nih Kita Kepo itu mengaku kangen banget dengan salah satu pemilik Lawless Jakarta itu.

"Miss you so much," kata Nikita Mirzani langsung memeluk Gofar Hilman.

Gofar Hilman tampak semringah bertemu Nikita Mirzani.

Cowok 37 tahun itu kemudian memberi perhatian kepada Nikita Mirzani yang sedang ramai diperbincangkan akibat perseteruan dengan pendukung Habib Rizieq.

Baca Juga: 3 Perkembangan Terbaru Kasus Video Syur Cewek Mirip Gisel

"Ini nih yang lagi ramai diperbincangkan, sehat-sehat ya," ujar Gofar Hilman.

Mendengar ucapan Gofar Hilman, Nikita Mirzani pun tertawa.