Kapan Liga 1 Bergulir, Pak?

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengumumkan kompetisi sepak bola Liga 1 bakal bergulir pada 27 Agustus, atau mundur satu pekan dari yang dijadwalkan sebelumnya yakni 20 Agustus.

Penetapan tanggal tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Polri dan BNPB/Satgas Penanganan COVID-19.

"Setelah diskusi itu, disepakati dimulainya Liga 1 pada 27 Agustus dan Liga 2, dua pekan setelahnya. Keputusan ini setelah melihat penurunan yang signifikan dan pemberlakuan PPKM mikro atau yang sekarang dengan level tertentu," kata Amali dalam konferensi virtual, Senin (9/8).

Menurut Pak Menpora, tidak ada yang keberatan dengan kesepakatan tersebut. Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti PSSI.

"PSSI tidak keberatan dengan apa yang diputuskan itu. Mereka akan segera mempersiapkan," ujar Amali.

Terkait dengan lokasi, Amali mengatakan PSSI dan LIB akan menentukan dan memilih tempat yang penyebaran COVID-19 di level yang rendah.

Menpora, PSSI, LIB, BNPB dan Polri sepakat Liga 1 diputar di wilayah berstatus COVID-19 kedua ke bawah.

Level kedua berarti kasus COVID-19 di daerah tersebut 20-50 orang per 100 ribu penduduk setiap pekan, kondisi rawat inap 5-10 orang per 100 ribu penduduk per pekan dan angka kematian kurang dari dua orang per 100 ribu penduduk.