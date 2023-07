Karen Nijsen Akui Jalin Hubungan Spesial dengan Sekjen Partai Berkarya

jpnn.com, JAKARTA - Model blasteran Belanda - Indonesia, Karen Nijsen menceritakan awal mula hubungannya dengan politisi muda, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah.

Di mata Karen, Fauzan merupakan sosok yang pintar, kreatif, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu menjadi sumber inspirasi bagi kehidupannya.

"Dia hatinya sangat baik, memiliki jiwa sosial yang tinggi, pintar, kreatif dan sangat menjadi inspirasi," ujar Karen.

Kebaikan hati Fauzan itulah yang membuat dara kelahiran Bandung, Jawa Barat ini akhirnya jatuh cinta kepada Fauzan.

Terlebih, Fauzan memiliki pemikiran dan ide-ide yang luar biasa dalam berbagai bidang.

"Aku awalnya tertarik sama dia karena hati dan pola pikir dia yang sangat luar biasa. He's always willing to help people in any way possible," ungkapnya.

Segala kelebihan yang dimiliki Fauzan, membuat Karen yakin bisa mampu membangun hubungannya dengan baik kedepannya.

Karen pun mendukung semua kegiatan positif Fauzan.