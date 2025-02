Karyawan Pegadaian Gelar Program Mengetuk Pintu Langit

jpnn.com, PALEMBANG - PT Pegadaian kembali menggelar program Mengetuk Pintu Langit sebagai wujud kepedulian bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial & lingkungan perusahaan (TJSL).

Sejumlah karyawan Pegadaian secara serentak pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya membagikan paket makanan di 32 lingkungan outlet Pegadaian yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, dan Bengkulu.

Pemimpin Pegadaian Kantor Wilayah III Palembang, Novryandi mengungkapkan program yang dijalankan ini adalah wujud implementasi The Gade Empowerment, di mana Pegadaian berkomitmen dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat, di antaranya (1) No Poverty, (2) Zero Hunger, dan (3) Good Health and Well-being.

“Program mengetuk pintu langit ini merupakan bagian dari TJSL dan menjadi salah satu upaya Pegadaian untuk mendukung SDGs, khususnya kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi langkah baik untuk mempererat hubungan antara Pegadaian dengan masyarakat sekitar," ujar Novryandi (12/2).

Tak hanya warga sekitar outlet Pegadaian, para pelaku UMKM yang menjadi mitra binaan maupun nasabah Pegadaian juga dapat merasakan manfaat dari program ini.

“Untuk makanan siap saji ini kita pesan dari mitra binaan, dari nasabah kita juga. Jadi tidak hanya berbagi kepada masyarakat, program ini juga menjadi langkah kongkrit dari pemberdayaan UMKM binaan yang selama ini kami jalankan,” kata Novryandi.

Sementara, Dewi salah satu warga penerima manfaat merasa bersyukur mendapatkan bantuan makanan dari Pegadaian.