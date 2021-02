Kasihan, Liverpool Hancur Lebur di Kandang Leicester City

jpnn.com, LEICESTER - Juara bertahan Premier League Liverpool tumbang di markas Leicester City, King Power Stadium, Sabtu (13/2) malam WIB.

Liverpool menyerah 1-3, setelah sempat unggul lebih dahulu.

Ini merupakan kekalahan ke-6 Liverpool di Premier League musim ini, dan yang ketiga secara beruntun setelah takluk dari Brighton & Hove Albion (0-1) dan Manchester City (1-4).

Duel antara Leicester City vs Liverpool sempat biasa-biasa saja di babak pertama. Skor kacamata dan terbilang miskin peluang buat kedua tim.

3 - Liverpool have lost three consecutive Premier League games for the first time since November 2014, when managed by current Leicester boss Brendan Rodgers. Regressed. pic.twitter.com/EKJu9rHM0y — OptaJoe (@OptaJoe) February 13, 2021