Kasoem Hearing Center Luncurkan Teknologi Pendengaran Terbaru dari Cochlear

jpnn.com, JAKARTA - Kasoem Hearing Center meluncurkan teknologi pendengaran terbaru dari Cochlear, yaitu Cochlear Implant Nucleus 8 Sound Processor (N8).

Peluncuran ini diadakan bersamaan dengan 9th Anniversary Cochlear Training Experience Center (CTEC) Indonesia, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Deputy CEO Kasoem Group Trista Mutia Kasoem mengatakan sebagai satu-satunya hearing center di Indonesia yang mengantongi sertifikat ISO 9001:2015, Kasoem Hearing Center selalu update terkait kebutuhan pendengaran.

Ini termasuk penyediaan teknologi pendengaran yang paling baru.

"Ini adalah bukti Kasoem Hearing Center komitmen sebagai one stop solution for all hearing problem,' ujarnya, Sabtu (25/2).

Artinya, lanjutnya, Kasoem Hearing Center akan selalu upgrade dari segi pelayanan dan produk. Tujuannya agar pelanggan mendapatkan semua kebutuhan pendengaran dari pemeriksaan hingga pilihan teknologi pendengaran di tanah air sendiri.

Tersedianya Nucleus 8 Sound Processor di Kasoem Hearing Center, menurut dia akan memudahkan pelanggan untuk melihat langsung produknya. Ada beberapa cabang yang malah menyediakan free trial untuk pelanggan.

"Jadi, pelanggan yang sebelumnya masih mempertimbangkan dan ingin upgrade teknologi pendengaran, dapat langsung mencobanya. N8 tersedia di Kasoem Hearing Center cabang Cikini, Bandung, Surabaya, dar Medan," ucapnya.