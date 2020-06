Kata Benzema soal Umpan Magis dalam Laga Espanyol vs Real Madrid

jpnn.com, BARCELONA - Real Madrid mengantongi tiga poin usai mengalahkan tuan rumah Espanyol, pada pekan ke-32 La Liga di RCDE Stadium, Senin (29/6) pagi WIB.

El Real menang berkat gol semata wayang Casemiro di ujung babak pertama.

Gelandang asal Brasil itu menggetarkan jala gawang Espanyol setelah menerima umpan luar biasa dari Karim Benzema.

Casemiro menyontek bola sambil diving. Si kulit bundar datang kepadanya berkat aksi ajaib Benzema, mengirim umpan dengan tumit dan bergulir di bawah kolong pemain Espanyol.

Karim Benzema's assist is the best thing you will see all week ????????????pic.twitter.com/Oa4OqnGnHa — Goal (@goal) June 28, 2020