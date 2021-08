Kata Mbah Mijan, Cinta Lesti Kejora Lebih Besar dari Rizky Billar

Jumat, 27 Agustus 2021 – 17:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Paranormal Mbah Mijan melihat bahwa Lesti Kejora memiliki perasaan cinta lebih besar daripada Rizky Billar.

"Lesti lebih besar (cintanya) dari Billar," ujar Mbah Mijan saat dihubungi JPNN.com, Jumat (27/8).

Namun, bukan berarti kasih sayang bintang sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu untuk sang istri tak begitu besar.

Menurut Mbah Mijan, Rizky Billar sendiri sosok yang bisa mengayomi Lesti Kejora sehingga hubungan mereka pun bisa seimbang.

"Iya betul karena secara usia Lesti (lebih muda jadi Billar) harus bisa lebih momong kan," ucap Mbah Mijan.

"(Billar) Lebih dewasa, jaraknya pun lumayan jauh kalau Mbah lihat-lihat mereka berdua oke sih, so far so good," sambungnya.

Berdasarkan penerawangannya, aura yang dimiliki pasangan suami istri itu juga cukup bagus.

Mbah Mijan menyebut bahwa aura keduanya membuat mereka menarik di mata penggemar Leslar.