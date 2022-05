KBRI Minta Penjelasan Soal UAS, Singapura Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) meminta penjelasan kepada pemerintah Singapura terkait pencekalan terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS).

"Setelah menerima informasi mengenai adanya penolakan Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura atas seorang WNI berinisial ASB dan rombongan, Kedutaan Besar RI di Singapura langsung melakukan komunikasi dengan ICA untuk menanyakan alasan penolakan," bunyi keterangan KBRI Singapura, Selasa (17/5).

Setelah melakukan komunikasi dengan ICA, KBRI Singapura mendapatkan penjelasan mengenai alasan penolakan terhadap UAS.

"Penolakan (refusal of entry) didasarkan alasan tidak eligible untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi atau being ineligible for the issue of a pass under current immigration policies," lanjut penjelasan KBRI Singapura.

Kemudian, KBRI Singapura juga mendapatkan informasi bahwa Penolakan dilakukan kepada UAS dan enam anggota rombongannya.

KBRI telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura untuk meminta penjelasan lebih lanjut. (mcr9/jpnn)