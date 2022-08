KDEI Taipei Tawarkan IKN Nusantara kepada Investor Taiwan

jpnn.com, TAIPEI - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei menawarkan berbagai peluang investasi di Indonesia, termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), kepada para investor Taiwan.

"Ada banyak peluang investasi yang kami tawarkan dalam seminar yang dihadiri 100 pelaku usaha di Taiwan beberapa waktu lalu," kata Kepala KDEI Taipei Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Ia mengibaratkan Taiwan dengan PDB per kapita sebesar 40.000 dolar AS (Rp 594 juta) per tahun sebagai sosok manusia berusia 55 tahun yang sudah memiliki rumah, kendaraan, dan berbagai fasilitas.

PDB Taiwan itu jauh lebih tinggi daripada PDB Indonesia yang baru mencapai 3.000 dolar AS per tahun.

"Hal ini menggambarkan bahwa kesempatan berusaha di Indonesia masih terbuka lebar dan merupakan proses panjang sebelum Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi," ujarnya.

Budi juga mendorong para pengusaha Taiwan untuk tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi komoditas ekspor, melainkan juga peluang pasar yang terus berkembang.

Kepala Bidang Investasi KDEI Taipei Ali Fauzi menambahkan bahwa kondisi perekonomian nasional di Indonesia saat ini sedang stabil di tengah ancaman resesi global.

Hal itu, lanjut dia, membuka peluang investasi bagi investor Taiwan, khususnya di bidang ekonomi hijau, hilirisasi industri, sektor manufaktur yang bisa memberikan nilai tambah, dan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN.