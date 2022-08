Keandalan BRI Mengelola Aset dan Risiko Keuangan Diakui Berbagai Pihak

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dinilai andal mengelola aset dan risiko keuangan.

Hal ini dibuktikan melalui penghargaan internasional Best in Treasury and Working Capital – SMEs dalam ajang The Asset Triple A.

BRI pun mendapat The Best ‘SME Banker of The Year’ untuk Direktur Utama BRI Sunarso.

Penghargaan tersebut menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai oleh berbagai pihak eksternal yang independen, bonafit dan kredibel.

The Asset sendiri merupakan lembaga riset dan penerbit berita bisnis tentang industri keuangan Asia yang telah berdiri sejak 1999 dan berbasis di Hongkong.

SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan perseroan mengapresiasi The Asset Triple A yang telah memberikan penghargaan atas kinerja BRI.

"Kerja BRI selalu mengedepankan satu kesatuan yang solid untuk bertumbuh secara berkelanjutan," kata Achmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu (3/8).

Penghargaan itu, kata dia, meneruskan capaian positif BRI pada periode sebelumnya, seperti penghargaan Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik, Dealer Utama SUN Kinerja Terbaik di pasar perdana.