Kekasih Jadi Tersangka Kematian Dante, Tamara Tyasmara Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tamara Tyasmara mengunggah tulisan melalui Instagram Stories miliknya bertepatan dengan penetapan sang kekasih, YA sebagai tersangka kematian Dante.

Adapun Dante, putra Tamara Tyasmara dan Angger Dimas, meninggal saat berenang di kolam renang umum kawasan Jakarta Timur, pada 27 Januari 2024.

"Alhamdulillah," tulis Tamara Tyasmara, dalam bahasa Arab, yang diunggah pada Jumat (9/2).

Mantan suami Tamara Tyasmara, Angger Dimas juga menuliskan kalimat rasa syukur melalui akunnya di Instagram.

Dia mengapresiasi kepolisian yang sudah menangkap pelaku dugaan pembunuhan anaknya, Dante.

"Terima kasih sebesar-besarnya untuk @poldametrojaya yang telah mengamankan tersangka utama!" tulis Angger Dimas.

Dia juga beersyukr kerja keras yang dilakukan memperjuangkan keadilan terhadap Dante, dari pagi ke pagi membuahkan hasil.

'Bravo! Dan juga kawan-kawan dekat telah berkontribusi secara moril - warganet. Keep the positive vibes! Let's go!" lanjut Angger Dimas.