Kelakar Jokowi soal Pilpres 2024 di Depan Orang-Orang Penting Singapura

jpnn.com - SINGAPORE - Presiden Jokowi memicu gelak orang-orang penting di Singapura saat pemilik nama panjang Joko Widodo itu membuka pidatonya dalam forum Ecosperity Week 2023 di Marina Bay Sands, Singapura, Rabu (7/6).

Di hadapan hadirin dari kalangan investor, pejabat, dan akademisi itu, Jokowi melontarkan pertanyaan dengan berkelakar.

"Siapa yang akan memenangi pemilihan presiden (Pilpres Indonesia, red) tahun depan?" kata Jokowi seperti disiarkan akun Sekretariat Presiden di YouTube.

"Ah, maaf, salah pidato. Saya mohon maaf karena kesalahan pidato ini, meski saya tahu Anda semua penasaran soal itu. Maaf," imbuh Jokowi disambut gelak dan tepuk tangan hadirin.

Jokowi menjelaskan siapa pun yang akan menjadi penerusnya bakal fokus menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama Asia.

Namun, Jokowi langsung menggarisbawahi agar semua mitra dan masyarakat Singapura tidak khawatir.

Suami Bu Iriana itu menjamin investasi dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap aman terlepas dari siapa pun yang akan menjadi Presiden RI berikutnya.

"Everything will be fine. Tidak perlu khawatir. Investasi Anda di Indonesia akan aman, begitu pula keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Jokowi.