Kembali Raih PROPER Emas, PKT Siap Gunakan Energi Bersih dan Terbarukan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) Budi Wahju Soesilo mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian positif yang diraih Pupuk Kaltim, khususnya di usia baru yang ke-46 tahun.

Seperti diketahui, PKT kembali berhasil mempertahankan raihan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) peringkat Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) pada Rabu, 20 Desember 2023.

Pupuk Kaltim berhasil mempertahankan posisinya sebagai perusahaan yang menunjukkan konsistensi dan inovasinya akan keberlanjutan di bidang pengelolaan lingkungan hidup selama tujuh tahun beruntun.

“Alhamdulillah, ini merupakan salah satu bukti nyata dari Pupuk Kaltim yang konsisten menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai perusahaan yang bisa membawa berkah dan manfaat tak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan hidup," ucap Budi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/12).

Budi mengatakan bahwa ke depan, masih banyak rencana yang akan diinisiasi dan dijalankan oleh PKT.

"Semuanya juga sejalan dengan tema ulang tahun Pupuk Kaltim yang ke-46 pada 7 Desember lalu, Going Greener for a Better Future, yang akan membawa semangat baru bagi Pupuk Kaltim untuk menjadi perusahaan berkelanjutan," ujar Budi.

Menurutnya, dalam upaya mewujudkan transformasi hijau industri, berbagai inisiatif telah diterapkan oleh Pupuk Kaltim melalui sejumlah penerapan program Environment, Social, and Governance (ESG) baik di lini operasional perusahaan maupun di level masyarakat dan lingkungan secara langsung.

Sejalan dengan hal itu, PKT juga memiliki komitmen untuk mengabdi kepada kesejahteraan masyarakat dan melahirkan berbagai inovasi yang tetap membawa Pupuk Kaltim menjadi pelopor transformasi hijau industri pupuk dan petrokimia di Indonesia.