Kemenag Gelar Short Course untuk Tingkatkan Kapabilitas SDM Pengawasan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengukuhkan komitmennya dalam peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan dengan menyelenggarakan program Short Course.

Kali ini, short course digelar di Korea Selatan dengan tema "Digital Transformation: Digital Government Strategy for Public Services in South Korea," mulai 18 November hingga 2 Desember 2023.

Inspektur Jenderal Kemenag, Faisal, berharap bahwa short course ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya di Inspektorat Jenderal dan secara menyeluruh di lingkungan Kemenag.

"Peningkatan kualitas SDM itu wajib, dengan melihat keluar itu akan membuka point of view baru yang akan mendorong inovasi dalam hal pengawasan," ungkap Faisal saat melepas peserta short course.

Irjen Faisal juga menekankan bahwa hasil dari short course ini diharapkan dapat memberikan dukungan konkret terhadap program prioritas Kemenag, terutama dalam hal transformasi digital layanan.

Dia menegaskan proses transformasi digital di Kemenag sudah berjalan, tetapi harus terus ditingkatkan, gali pengetahuan di sana dan jalin peluang kerja sama untuk perbaikan layanan publik Kemenag.

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Itjen Kemenag Nurul Badruttamam, menegaskan bahwa program ini akan terus dijalankan sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapabilitas SDM.

"Ke depan kami terus mendorong pegawai untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru melalui program short course, tentunya untuk peningkatan kinerja Kemenag," tuturnya saat mengikuti program ini di Konkuk University Korea Selatan, Kamis (23/11).