Kemenangan Joe Bidan Membawa Berkah untuk Rupiah Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kemenangan Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, membawa angin segar atas pergerakan nilai tukar rupiah di Jakarta, pada awal pekan ini.

Senin (9/11) pada pukul 9.44 WIB, rupiah bergerak menguat 53 poin atau 0,38 persen ke posisi Rp14.157 per dolar AS dibandingkan hari sebelumnya Rp14.210 per dolar AS.

Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, kemenangan Biden terlihat disambut positif oleh harga aset-aset berisiko di Asia pagi ini.

"Indeks saham Asia terlihat menguat, indeks dolar AS terlihat tertekan, nilai tukar emerging market terlihat menguat terhadap dolar AS," ujar Ariston.

Menurut dia, pasar berekspektasi kebijakan Biden akan lebih ramah terhadap negara-negara lainnya dibanding pendahulunya dan ini bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di negara pasar berkembang (emerging markets).

Ariston memperkirakan hari ini rupiah berpotensi menguat di kisaran Rp14.150 per dolar AS hingga Rp14.300 per dolar AS.

Pada Jumat (6/11), rupiah ditutup menguat 170 poin atau 1,18 persen ke posisi Rp14.210 per dolar AS dibanding posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.380 per dolar AS. (antara/jpnn)