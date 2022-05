Kemnaker Akan Gelar EWG di Yogyakarta, 2 Isu Ini jadi Prioritas

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (EWG Meeting) di Yogyakarta pada 10 sampai 12 Mei 2022 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, anggota G20 beserta delegasi negara tamu dan organisasi internasional akan membahas 2 isu prioritas.

“Pertama yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menuju dunia kerja yang berubah, melalui fokus kewirausahaan dan usaha kecil menengah (UKM),” kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam siaran persnya, Senin (9/5).

Semetara isu kedua, kata dia, akan dibahas adalah Adaptasi Perlindungan Tenaga Kerja untuk Perlindungan yang Lebih Efektif dan Peningkatan Ketahanan Bagi Seluruh Pekerja.

Menurut dia, kedua isu tersebut merupakan subtema utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Kedua isu prioritas ini adalah subtema dari tema utama yang diusung Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, yaitu Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama),” katanya.

Anwar menjelaskan, tema utama bidang ketenagakerjaan itu merupayakan upaya Kemnaker untuk merealisasikan tema besar Presidensi G20 Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger.

“Kami ingin mengajak G20 untuk bersama-sama membangun komitmen memulihkan dunia akibat pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait dampak desrupsi ekonomi,” kata Anwar Sanusi. (jpnn)