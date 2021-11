Kemnaker Bersama Anggota ASEAN Bahas Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan bersama anggota ASEAN mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengungkapkan pekerja atau buruh yang berperan besar dalam kegiatan produksi di tempat kerja justru merupakan komunitas yang rentan tertular HIV/AIDS.

"Karena itu, workshop kedua tentang pencegahan dan menghapus HIV AIDS di tempat kerja menjadi perhatian mengingat persoalan ini masih menjadi tantangan berat di negara-negara anggota ASEAN," kata Dirjen Haiyani usai memberikan paparan pada 2nd Workshop on the Development of Guideline on HIV-AIDS Counselling and Testing at Workplace di Jakarta, Rabu (24/11).

Menurutnya, untuk menjawab tantangan berat tersebut diperlukan perlindungan memadai melalui berbagai upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara komprehensif dengan mengedepankan upaya pencegahan.

Dirjen Haiyani menilai sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis mendukung keberhasilan program pengendalian HIV/AIDS di kawasan ASEAN.

Untuk itu, melalui workshop kedua ini diharapkan dapat melahirkan sebuah pedoman konsultasi dan pengecekan tentang HIV/AIDS di tempat kerja yang dapat digunakan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Salah satunya melalui perluasan layanan akses konseling dan tes HIV bagi pekerja dengan pelaksanaan konseling dan testing HIV/AIDS di tempat kerja atau VCT (Voluntary Counseling and Testing at workplace), serta penyusunan buku panduan di tingkat nasional maupun regional.

"VCT ini merupakan upaya komprehensif yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja," katanya.