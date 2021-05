Kenalan Yuk, Sama Lee Da In, Kekasih Baru Lee Seungi Gi

jpnn.com, KOREA - Aktor asal Korea Selatan, Lee Seung Gi kini memiliki kekasih baru, Lee Da In.



Hubungan pemeran utama Mouse itu dengan sang kekasih pun kini ramai diperbincangkan.



Nama Lee Seung Gi sudah tak asing karena pria kelahiran 13 Januari 1987 itu telah membintangi sejumlah K-drama di antaranya Mouse, Vagabond, dan Gu Family Book.



Pelantun lagu Because You're My Woman itu juga dikenal sebagai penyanyi dan pembawa acara.



Namun, nama Lee Da In mungkin masih belum terdengar familiar.



Dilansir dari Koreaboo, berikut fakta seputar Lee Da In:



1. Berasal dari keluarga artis



Lee Da In lahir di Seoul, 5 November 1992. Ternyata keluarganya penuh dengan orang-orang berbakat dan terkenal.



Ibu Lee Da In merupakan seorang aktris bernama Kyeon Mi Ri dan telah berkecimpung di dunia akting selama 37 tahun.



Ayah perempuan berusia 28 tahun itu juga seorang aktor, yakni Im Young Gyu.



Kemudian kakak perempuannya, Lee Yu Bi, merupakan aktris yang terkenal melalui perannya di drama Pinocchio dan The Scholar Who Walks the Night.



2. Terjun ke dunia akting sejak 2014



Lee Da In debut sebagai aktris melalui mini drama berjudul Twenty Year Old.



Dalam mini drama tersebut, kekasih Lee Seung Gi itu beradu akting dengan Gikwang dari HIGHLIGHT.



3. Membintangi berbagai drama



Sejak debut tujuh tahun lalu, Lee Da In telah membintangi berbagai judul drama.



Terbaru, dia berperan sebagai Kim Do Yeon dalam drama Alice yang tayang pada 2020.



Adapun drama yang pernah dibintangi oleh Lee Da In, yakni Doctor Prisioner, Come and Hug Me, My Golden Life, Hwarang, Emtourage, dan Make A Woman Cry.



4. Hobi Golf



Lee Da In ternyata memiliki hobi bermain golf. Siapa sangka bahwa minatnya pada olahraga tersebut membuatnya dekat dengan Lee Seung Gi.



Pasalnya, Lee Da In dan pembawa acara Master In The House tersebut menikmati bermain golf dan terlihat bermain bersama. (mcr7/jpnn)



