Kenangan dan Permintaan Terakhir Eddy Gombloh Sebelum Berpulang, Mengharukan

jpnn.com, JAKARTA - Istri almarhum Eddy Gombloh, Martina Lubalu menceritakan kenangan tidak terlupakan antara mendiang dengan anak mereka.

Dia mengatakan Eddy Gombloh sempat meminta agar anak ketiga dan keempatnya yang berada di Belanda untuk pulang ke Indonesia.

Begitu anak-anaknya pulang dan menemui sang pelawak, Eddy Gombloh yang sedang sakit langsung membuka matanya dan mengungkapkan kasih sayangnya.

"Dia buka matanya, (bilang) 'i love you', dijawab sama anak saya, 'i love you', papanya bilang, 'i love you too', terus tutup mata," kata Martina Lubalu terharu di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (5/8).

Selain itu, pemain film Inem Pelayan Sexy tersebut juga sempat meminta dibelikan kwetiau.

Akan tetapi, keinginannya itu tidak bisa dikabulkan karena Eddy Gombloh hanya bisa makan melalui alat bantu.

"Dia minta dibelikan kwetiau, tetapi jangan yang pedas. Bagaimana makannya, (makanan dia harus) diblender, pakai selang, ya kami tertawa saja," jelas Martina Lubalu.

Sebelumnya, Eddy Gombloh mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, pada Kamis (4/8) pukul 12.30 WIB.