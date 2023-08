Kepada Melaney Ricardo, Boy William Bongkar Hubungannya dengan Ayu Ting Ting

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Boy William bicara blak-blakan soal perjodohan dirinya dengan Ayu Ting Ting yang dilakukan oleh warganet.

Dia menganggap hubungannya dengan pelantun Sambalado itu sebatas sahabat yang saling memperhatikan satu sama lain.

"Seperti sahabat dekat yang aku sangat peduli, untuk saat ini," ujar Boy, dikutip dari kanal Melaney Ricardo di YouTube, Rabu (30/8).

Mantan VJ MTV itu sadar bahwa kedekatannya itu banyak warganet yang berharap dirinya menjadi pasangan biduan dangdut asal Depok itu.

Dia juga mengakui bahwa dirinya punya andil dalam perjodohan yang dilakukan warganet tersebut.

Boy mengaku sengaja sering membuat konten bersama Ayu Ting Ting, itu karena disukai oleh masyarakat.

Baca Juga: Ayu Ting Ting Jawab Tuduhan Lakukan Operasi Plastik

"And to be honest we did play along with that (dan sejujurnya kami ikut serta dalam hal itu)," tutur Boy William.

Meski demikian, lanjut Boy, hubungannya dengan janda satu anak itu bukan sebatas konten.