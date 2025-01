Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom Terima Penghargaan Dari Pemerintah AS

jpnn.com, JAKARTA - Drug Enforcement Administration (DEA) yang merupakan Badan Narkotika Nasional Amerika Serikat (AS) memberikan penghargaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom.

Dikutip dari situs Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, disebutkan bahwa Marthinus Hukom menerima penghargaan ‘Superior Honor and Career Achievement Award,’ atas pencapaian karier tertinggi dalam memerangi perdagangan narkotika transnasional dan terorisme.

Selain itu, Kepala Sub Direktorat Intelijen Teknologi Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN Satria Oktoreza menerima penghargaan ‘Outstanding Cooperation in the Field of Counter-Narcotics Law Enforcement.’

DEA juga menganugerahi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, penghargaan Superior Performance Award, atas kontribusi luar biasanya di bidang kerja sama internasional dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir, dalam sambutannya pada acara penyerahan penghargaan yang berlangsung di kediaman Dubes AS untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (15/1/2025), mengatakan AS dan Indonesia menghadapi tantangan besar terkait narkoba.

“Amerika dan Indonesia serta negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memerangi organisasi perdagangan narkotika internasional,” ujar Kamala Shirin Lakhdhir.

Baca Juga: BNNK Jaksel Rehabilitasi 253 Pengguna Narkoba Selama 2024

Di situs Kedubes AS untuk Indonesia, disebutkan bahwa DEA bekerja sama erat dengan penegak hukum Indonesia, kontribusi pada suksesnya ratusan penyelidikan, penyitaan dan penangkapan.

Dikutip dari dokumen yang diterima media, Country Attache US-DEA untuk Indonesia, Bryan M.Barger, menyebutkan Marthinus Hukom telah menjalani karier yang cemerlang melayani rakyat Indonesia, dalam hal pemberantasan terorisme dan peredaran narkoba.