Keponakan Dewi Perssik Kembali Dihujat Warganet

Minggu, 03 Mei 2020 – 19:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Keponakan Dewi Perssik, Rosa Meldianti kembali memantik reaksi netizen. Ini terjadi setelah dia mengunggah foto bersama artis Korea.

Tak tanggung-tanggung, Meldi pede menyebut dirinya mirip Han So Hee dengan pemeran perebut laki orang (Pelakor) Da Kyung di drama Korea yang lagi hits, The World of Married.

Meldi merasa wajahnya tak jauh beda dengan Han So Hee.

“12 12 lah,” tulisnya pada caption foto yang diunggahnya, Sabtu (2/5) malam.

Meldi bahkan menyandingkan wajahnya dengan Han So. Tak perlu waktu lama, beragam komentar netizen pun muncul. Kritikan ditujukan ke Meldi yang dianggap terlalu banyak menghayal.

“Apa cuma gua yang emosi,” komen @inidheaaa.

“Kalau dilihat dari lubang sedotan yaa,” tulis desyfaikahaisyah4’s.

“Wkwkwk ngayal ketinggian,” respon anjanimutiara29.