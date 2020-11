Keponakan Tersandung Kasus Narkoba, Ashanty: Kamu Paham kan Perasaan Aku

jpnn.com, JAKARTA - Ashanty tampaknya masih belum mau berkomentar mengenai kasus narkoba yang menimpa keponakannya, Millen Cyrus.

Padahal, sejak kasus tersebut mencuat, akun Instagram Ashanty langsung dibanjiri komentar dari warganet.

Tak sedikit warganet yang membahas soal kasus Millen Cyrus. Bahkan, ada yang menyinggung soal penahanan selebgram tersebut di tahanan pria.

Alih-alih membalas komentar warganet, istri Anang Hermansyah ini justru asyik membagikan potret liburannya di Bali.

Ibu dua anak ini terlihat mengunggah potret bersama gajah di Bali Safari and Marine Park.

“Every experience, no matter how bad it seems, holds within it a blessing of some kind. The goal is to find it,” tulis Ashanty, sebagai keterangan foto.

Pada unggahan lain, pemain film Romantini ini terlihat memeluk belalai gajah sambil tersenyum. “Kamu paham kan perasaan aku,” lanjut Ashanty.

Diketahui, Millen ditangkap bersama seorang pria berinisial JR di salah satu hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (22/11).