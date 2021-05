Kerap Saling Sindir dengan Deddy Corbuzier, Aldi Taher: Biasa, Romantisme Kakak Adik

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku hubungannya dengan Deddy Corbuzier baik-baik saja.



Aldi mengeklaim saat ini mereka sudah berteman baik, bahkan tidak lagi bermasalah.



"Insyaallah kami selalu dalam lindungan Allah. Yang jelas sebenarnya enggak ada masalah apa-apa," ujar Aldi Taher saat dihubungi, Minggu (16/5).



Aldi menyebut perselisihan antara dirinya dengan mantan suami Kalina Octaranny itu sebagai romantisme semata.



"Ya kayak biasanya, romantisme kakak adik," ucap Aldi.



Di samping itu, mantan suami Dewi Perssik itu juga mengaku ingin bersilahturahmi dengan Deddy di momen Lebaran seperti sekarang ini.



Hanya saja dirinya belum sempat untuk bertemu secara langsung karena kesibukan masing-masing.



"Sudah mengucapkan, 'Minalaidzin wal faidzin mohon maaf lahir dan batin'. Sudah nge DM (direct message) juga dan saling mendoakan. I love you so much Om Deddy," tutur Aldi.



"Pokoknya enggak ada masalah apa-apa. Kami saling mendoakan," sambung Aldi Taher.(mcr7/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: