Keren, Agnez Mo Kalahkan Justin Bieber dan Beyonce di Pinnacle Awards

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo meraih dua penghargaan di ajang WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards.

Dia memboyong penghargaan untuk kategori Best Solo Artist dan R&B Song of The Year untuk lagu Patience.

"Merupakan suatu kehormatan untuk dinominasikan di antara bintang-bintang ini, tetapi memenangkan 2 dari 4 nominasi adalah anugerah," tulis Agnez Mo melalui akunnya di Instagram, Selasa (31/1),

Baca Juga: Keisya Levronka Tolak Lagu Agnez Mo karena Takut Hal Ini

Pelantun Coke Bottle ini juga mengunggah foto poster dirinya dan beberapa penerima nominasi lain.

Dia bersaing dengan nama-nama penyanyi dunia lainnya, seperti Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, dan Justin Bieber untuk kategori Best Solo Artist.

Agnez Mo bersaing dengan Beyonce, Chris Brown ft. Wizkid, Doja Cat, dan Lizzo untuk kategori R&B Song of The Year.

Menurut Agnez, penghargaan tersebut menajdi hal yang baik untuk dirinya memulai tahun ini.

Dia menyebutkan bahwa lagu Patience menempati posisi sembilan dari sepuluh teratas di tangga lagu Radio R&B AS.