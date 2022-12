Keren, City Vision Meluncurkan 5 LED Berteknologi Tinggi di Jantung Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan yang bergerak di media luar ruang terkemuka, City Vision meluncurkan “The Iconic Bundaran HI Digital Network”.

The Iconic Bundaran HI Digital Network menjadi jaringan Digital Out of Home (DOOH) seluas 800 meter persegi pertama dan terbesar di Jakarta.

Adapun The Iconic tersebut terdiri dari tiga LED eksterior raksasa, di antaranya The Curved, The Ribbon, dan The Thamrin LED, serta dua LED interior berlokasi tepat di jantung ibu kota.

“The Iconic Bundaran HI Digital Network” diharapkan tidak hanya menjadi media iklan luar ruang tetapi juga menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Co-Founder City Vision Meyrick Sumantri mengatakan hadirnya The Iconic Bundaran HI Digital Network ini terinspirasi dari Times Square, New York, dan juga Piccadilly Circus, London.

"Harapan kami dengan menempatkannya di lokasi ikonik Jakarta dapat menjadi daya tarik hiburan ibu kota. Dengan ukurannya yang besar dan megah, serta menggabungkan dengan teknologi terkini seperti Augmented Reality," ujar Mayrick pada press conference, Rabu (14/12).

Selain itu, The Iconic Bundaran HI Digital Network dapat menjadi pilihan efektif bagi pengiklan untuk meningkatkan kesadaran akan sebuah merek serta interaksi dengan para calon konsumen.

Meyrick menjelaskan layar megah The Curved menghadap ke selatan Plaza Indonesia dengan bentuk dan tampilan melengkung, menjadikan LED ini sebagai ruang iklan visual dengan tayangan 3D yang menarik dari berbagai sudut.