Keren! CSR BTN Raih Penghargaan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk meraih penghargaan internasional bertajuk Best Bank for CSR in Indonesia dari Asia Money.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas sepak terjang BTN mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi keluarga atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo mengatakan perseroan terus bertransformasi sehingga dapat tumbuh berkelanjutan.

Salah satunya, yakni melalui kolaborasi apik antara bisnis dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/Corporate Social Responsibility), yang berfokus mendukung keluarga di Indonesia untuk memiliki rumah dan hidup dengan layak.

“Penghargaan ini menjadi apreasiasi sekaligus penanda bahwa kami telah melakukan program TJSL yang ontrack dengan misi BTN yakni memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia,” ujar Oni seusai menerima penghargaan Best Bank for CSR in Indonesia di Singapura, Selasa (26/9).

Predikat Best Bank for CSR in Indonesia tersebut disematkan kepada BTN atas sepak terjang perseroan dalam penyediaan rumah dan dukungan bagi keluarga atau MBR serta pekerja informal.

Oni menambahkan, kolaborasi bisnis dan program TJSL Bank BTN untuk merangkul para keluarga tersebut yakni dengan menyediakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Mikro bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan terendah.

BTN juga menjadi satu-satunya bank yang menyediakan KPR Rent to Own bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.