Keren Juga Nih Mobil Mewah si Bakal Calon Presiden 2024, Giring Ganesha

jpnn.com - NAMA Giring Ganesha atau Giring Nidji belakangan ini sedang ramai dibicarakan usai menyatakan bakal maju sebagai calon presiden Indonesia pada 2024.

Bahkan billboard bergambar Giring dengan tulisan untuk Presiden 2024 sudah tersebar di sejumlah titik daerah hampir seluruh Indonesia.

Untuk membantu kesibukannya dalam berpergian mempersiapkan diri sebagai politikus, Giring rupanya memiliki mobil andalan.

Mobil itu adalah sedan asal Jerman yakni BMW seri 5 yang diboyongnya sejak 2014 lalu.

Hal itu diketahui saat pria berusia 37 tahun tersebut mengunggah foto melalui akunnya di Instagram.

"Aku selalu ingin punya #BMW dari dulu tapi selalu aku tunda karena uangnya mau aku tabung buat biaya sekolah Aisha dan Zidane," tulisnya dalam caption di akun tersebut.

"@cynthiariza melihat aku pengen banget punya mobil ini. Akhirnya dia yang mendorong aku untuk membeli seri 5 E60. Dia bilang bahwa rezeki bisa kamu cari tapi impian kamu harus bisa kamu wujudkan. I have the best wife and family in the world. Love you guys so much," sambungnya.

Berbicara soal tenaga mobil tersebut, BMW Seri 5 E60 milik Giring itu mengendong mesin berkapasitas 2.500cc dengan konfigurasi enam silinder yang dapat menawarkan tenaga 174 Hp dan torsi 230 Nm.