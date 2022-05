Keren, Letkol Czi Bambang Santoso Bersukacita Merayakan Idulfitri di Kongo Afrika

jpnn.com, KONGO - Letkol Czi Bambang Santoso, S.H selaku Komandan Satuan Tugas (Satgas) Kizi TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-S Monusco (The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo) merayakan Idulfitri 1443 H di Kongo.

Bambang Santoso bersama 174 prajurit TNI saat ini sedang mengembang misi pemelihara perdamaian PBB di Kongo, salah satu negara di Afrika Tengah ini.

Bambang tetap bersukacita meski suasana Idulfitri tahun ini sedikit berbeda karena jauh dari keluarga dan kampung halamannya.

Baca Juga: Letkol Bambang Santoso Pimpin Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda ke Kongo

Rasa rindu Abituren Akademi Militer 2003 ini dengan kampung halamannya sedikit terobati dengan adnaya hidangan khas Indonesia saat lebaran.

Para chef menyediakan untuk para prajurit garuda seperti ketupat sayur, opor ayam, sate ayam, dan masih banyak lagi hidangan Indonesia lainnya.

“Kami di sini seperti keluarga. Kami harus tetap semangat hingga masa penugasan ini berakhir dan kembali ke tanah air,” kata Letkol Bambang Santoso.

Letkol Bambang berharap semoga hikmah Idulfitri ini, para Pasukan Garuda yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI XX-S Monusco dapat menjalankan tugas dengan semangat dan selalu bersyukur.

Sebab, Prajurit Garuda yakin banyak doa yang terus dipanjatkan oleh orang-orang yang mencintai yang selalu menunggu untuk kembali ke tanah air dengan selamat, aman dan berhasil.