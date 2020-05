Kerinduan BCL Terhadap Ashraf Sinclair

Kamis, 28 Mei 2020 – 18:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari kembali mengungkapkan rasa rindunya kepada almarhum suaminya, Ashraf Sinclair.

Rasa rindu dicurahkan BCL lewat akun Instagram miliknya. Dia mengunggah foto kenangan Ashraf Sinclair yang terlihat berlumuran cat warni-warni.

"Hey you, I miss you, each and every day," ungkap Bunga Citra Lestari, Kamis (28/5).

Baru-baru ini, pelantun Kecewa itu memperingati hari raya Idulfitri pertama tanpa kehadiran Ashraf Sinclair. BCL tidak ketinggalan mendoakan mendiang suaminya itu.

"Please take care of Ashraf there. We all miss him here (tolong jaga Ashraf di sana. Kami merindukannya di sini)," ujar BCL.

Seperti diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu. Aktor sekaligus model tersebut mengembuskan napas terakhir setelah mengalami serangan jantung. (mg3/jpnn)