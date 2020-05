Kesabaran Risma Berakhir, Khofifah pun Diserbu Warga

View this post on Instagram

Ada yang berusaha menghambat Surabaya di tengah kerja keras kota ini melindungi warganya dari pandemi global corona covid-19. Padahal, jumlah penderita corona di Kota Pahlawan adalah yang terbesar di Jawa Timur. . Tapi, Surabaya justru seperti jadi anak tiri. Tidak diprioritaskan dalam distribusi peralatan kesehatan. . Kesabaran Bu Risma akhirnya jebol juga. Dua mobil laboratorium PCR yang berfungsi untuk mempercepat diagnosis corona covid-19 justru dialihkan ke daerah lain. Padahal, Risma yang meminta sendiri dua unit laboratorium mobile itu ke BNPB. Tapi diserobot di tengah jalan. . Kalau terus dihambat begini, warga Surabaya yang jadi korban. . . . ?????????????????????. . #surabaya #ini_surabaya #inisurabaya #aslisuroboyo #lovesuroboyo #banggasurabaya #galerysurabaya #seputarsurabaya #sparklingsurabaya #surabayapunyacerita #exploresurabaya #suroboyo #panoramasurabaya #exploreindonesia #banggaindonesia #jawatimur #indonesia #travel #viral #Persebaya #greenforce #Bonek #indonesiajuara #BikinBanggaIndonesia #SURABAYAMENDUNIA #SUROBOYOWANI

