Khasiat Bunga Camellia untuk Perawatan Rambut

jpnn.com, JAKARTA - Merek perawatan rambut, Tsubaki terus berupaya menghadirkan produk terbaik bagi para konsumen.

Hadir sejak Agustus 2023 di Indonesia, Tsubaki telah meluncurkan serangkaian produk perawatan rambut yang menawarkan kualitas seperti perawatan rambut di salon Jepang.

Produk yang dihadirkan berfokus untuk mengurangi berbagai masalah kerusakan sekaligus menutrisi rambut dari dalam dengan kandungan utama dari camellia oil dari Negeri Sakura.

Rangkaian produk unggulan yang dihadirkan yakni Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Shampoo, Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Conditioner, Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Mask, Tsubaki Premium Moist & Repair Shampoo, Tsubaki Premium Moist & Repair Conditioner, Tsubaki Premium Moist & Repair Treatment.

Brand Manager Tsubaki Indonesia, Stevie Alexandra mengungkapkan bahwa Tsubaki membawa kecantikan bunga camellia sebagai filosofi dari produknya.

Menurutnya, bunga camellia adalah satu bunga rahasia kecantikan Jepang yang paling terawat dan mekar dengan indah bahkan di musim dingin yang paling keras, vitalitas, dan nutrisinya.

Secara umum, masyarakat Jepang telah mempercayai kekuatan kecantikan bunga itu sejak zaman kuno untuk merawat rambut dan kulit.

"Untuk itu, kami menghadirkan produk perawatan rambut unggulan dengan memaksimalkan kekuatan camellia oil sebagai kandungan utama untuk menciptakan rambut berkualitas salon Jepang yang membuat rambut berkilau dan cerah seketika cukup dengan di rumah saja," kata Stevie Alexandra dalam keterangan resmi, Senin (13/11).