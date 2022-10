Kia Niro PHEV 2023 Mulai Dijual, Sebegini Harganya

jpnn.com - Kia Motors Corporation resmi meluncurkan Niro Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 2023 di Amerika Serikat.

Mobil bertenaga listrik generasi kedua itu akan ditawarkan dalam dua varian, yakni EX dan SX Touring.

Untuk varian EX dibanderol mulai dari 33.740 dolar AS atau setara Rp 526 juta, sedangkan varian SX Touring dilepas mulai dari 39.490 dolar AS atau setara Rp 615 juta

Dari situs resminya, Senin (24/10), Kia menyebut SUV bertenaga listrik itu mengalami peningkatan dimensi demi menawarkan kenyamanan lebih dengan kabin yang lapang.

Dari segi daya jelajah, model terbaru ini memiliki jangkauan 25 persen (48,2 km) lebih jauh dibanding pendahulunya.

Sejumlah fitur teknologi seperti tombol digital yang dapat dipindahkan menambah daya tarik Niro PHEV 2023 saat ini sudah tersedia.

Tak hanya itu, mobil tersebut juga memiliki desain berani yang terinspirasi oleh filosofi “Opposites United”.

Konsumen dapat memilih pelek 18 inci dan opsi panel warna Aero C-Pillar two-tone pada varian SX Touring, sedangkan varian EX tersedia dengan pemanas kabin tambahan.