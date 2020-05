Kim Jong Un Sehat Walafiat, Donald Trump Berkomentar di Twitter

jpnn.com, WASHINGTON - Kabar tentang Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un dalam kondisi sehat walafiat membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bungah. Presiden Ke-45 AS itu merasa senang melihat Jong-un kembali muncul dalam kondisi baik-baik saja.

“Senang melihat dia kembali dan baik-baik saja,” ujar Trump melalui akunnya di Twitter.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ