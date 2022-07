Kinerja Blibli Tetap Moncer, Tak ada PHK

jpnn.com, JAKARTA - Blibli, menjadi salah satu perusahaan lokapasar lokal yang tetap bertahan sejak berdiri 12 tahun lalu.

Dengan membidik pasar kalangan atas perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Djarum ini lebih fokus pada pelayanan untuk membuat pelanggan lebih nyaman dan aman bertransaksi.

Misalnya, layanan berupa seleksi ketat mitra penjual untuk memastikan produknya berkualitas.

Meski sejumlah perusahaan e-commerce dikabarkan sedang mengambil langkah efisiensi, Blibli menjamin tak mengambil langkah serupa.

“Tak pernah ada pemutusan hubungan kerja yang terkait efisiensi, jika dibandingkan dengan gelombang PHK di perusahaan teknologi sejak pandemi hingga saat ini,” ujar Senior Vice President dan Head of Business Development Blibli Yohanes Lukiman.

Hal ini disampaikan Yohanes dalam acara HKSAR (Hong Kong Special Administrative Region) 25thAnniversary Business Conference: “Resilience and Vibrancy: Hong Kong, Indonesia, and the ASEAN”, pekan lalu (24/6).

Dengan beberapa strategi mengelola pelanggan dan mitra secara efektif, kinerja Blibli tetap bertahan melewati satu dekade dalam berbisnis.

Saat ini, Blibli telah menjalin sinergi dengan Tiket.com dan PT Supra Boga Lestari (SBL), perusahaan yang mengelola jaringan toko bahan pangan segar kelas atas Ranch Market, The Gourmet, dan Farmers Market.