Kini Makin Mudah Dapatkan 17 Brand Kosmetik Korea di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Brand kosmetik asal Korea, K-Beauty On meresmikan toko pertamanya di Jakarta, tepatnya di Mall Kota Kasablanka.

Toko kosmetik yang mulai beroperasi pada 12 Oktober 2021 itu menghadirkan berbagai produk kosmetik dan skincare terbaik dari Korea.

Ada 300 produk dari 17 brand kosmetik dan skincare ternama Korea yang ditawarkan, seperti I'm Meme, Nacific Cosmetics, Saat Insight, Wonderbath, Simply O.

Selain itu ada brand ayejin, ISOI, THE LAB BY BLANC DOUX, Commonlabs, Mixsoon, Unleshia, Soonhan, BPLAIN, dan The Yeon.

CEO K-Beauty On Han Dong Kwan berharap kehadiran toko tersebut akan membantu lebih dari 50 perusahaan kosmetik Korea untuk masuk ke pasar Indonesia.

"Proyeksinya pada tahun 2023, lebih banyak perusahaan yang dapa masuk," kata Han Dong Kwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/10).

Dia mengungkapkan telah membagikan pengetahuan prosedural tentang K-Beauty brand yang ingin masuk ke Indonesia.