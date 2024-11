Kisah Sukses Perjalanan Bisnis Mybamus, Brand Fashion Muslim Lokal yang Go Pasar Internasional Bersama Shopee

jpnn.com, JAKARTA - Tren busana muslim Indonesia terus berkembang di tanah air berkat inovasi desainer lokal yang menggabungkan kepraktisan, kenyamanan, dan estetika modern.

Hal itu membyat Indonesia menjadi salah satu kiblat mode busana muslim dunia atau biasa dikenal sebagai modest fashion.

Gaya fashion muslim Indonesia yang mengutamakan fleksibilitas menarik Gen Z.

Tren ini juga didukung oleh tingginya permintaan selama momen spesial seperti Ramadan dan Lebaran, serta semakin populernya tren OOTD (outfit of the day) modest fashion di media sosial, yang menginspirasi masyarakat untuk mengeksplorasi gaya busana muslim yang modern.

Mybamus, brand modest fashion asal Indonesia yang memulai perjalanannya sebagai bisnis rumahan dan kini sukses membuktikan kesuksesan di pasar global. Dengan mengusung tagline ‘Affordable Price to be Fashionable Everyday’ dan tema “Bright and Cheerful,” Mybamus berhasil menarik perhatian konsumen melalui koleksi ikonik, seperti Pashmina Tie Dye yang sempat booming saat awal tren hijab.

Mybamus berkembang menjadi salah satu nama besar di industri modest fashion Indonesia konsistensi dalam menjaga kualitas, desain modern yang relevan, dan harga terjangkau.

Keberhasilannya ini pun mengantarkan Mybamus meraih penghargaan Shopee First Export Award pada 2018, sebuah pembuktian kemampuannya bersaing di pasar internasional.

Pemilik Mybamus Selviana Yuswanto mengatakan di tengah pesatnya pertumbuhan pasar modest fashion, teknologi digital memainkan peran penting sebagai katalis perubahan dalam kebiasaan belanja masyarakat.