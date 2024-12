Ternyata Kiwil Mengidap Diabetes, Begini Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Kiwil ternyata sudah setahun belakangan ini mengidap diabetes.

Selain diabetes, mantan suami Rohimah dan Meggy Wulandari itu juga mengalami pengentalan darah.

"Iya, sudah setahun. Saya belum sempat operasi karena ada sakit diabetes sama satu lagi pengentalan darah. Campuran deh," kata Kiwil di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).

Penyakitnya itu baru terungkap saat sang komedian hendak melakukan operasi hernia di rumah sakit.

Kala itu, Kiwil melakukan check up, sehingga penyakit yang tidak diketahuinya selama ini terdeteksi.

"Pas pulang dari syuting di Trans itu, langsung ya, setahun yang lalu, coba deh cek up sekaligus minta operasi. Ya sudah nih operasi, suruh tunggu, cek up dulu. Selesai cek up baru kelihatan penyakitnya," tutur Kiwil.

"Setelah cek baru yang lain kelihatan semua penyakitnya, 'Bang Kiwil ini ini ini ini, kami dari tim dokter enggak bisa operasi, karena ada diabetes'," sambungnya.

Namun, Kiwil tampaknya tidak mau ambil pusing mengenai penyakit yang diidapnya.