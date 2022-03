Klaim Ikut Acara Paris Fashion Week, Bos MS Glow: Sorry, Akan Jadi Pembelajaran Buat Aku

jpnn.com, JAKARTA - Pemilik MS Glow, Shandy Purnamasari menyampaikan permohonan maaf, setelah mengaitkan nama Paris Fashion Week 2022, saat mengikuti acara fashion in Paris.

Lewat akun Instagram resminya, @msglowbeauty, meminta maaf atas kegaduhan yang belakangan terjadi.

Bahkan, istri Gilang Widya Pramana itu menyempatkan me-repost permintaan maaf tersebut, di sela dirinya sedang asyik berlibur di luar negeri bersama keluarga kecilnya.

Ibu dua anak ini memastikan bakal menjadikan pengalaman kemarin sebagai pengalaman hidup yang sangat berharga.

"Akan jadi pembelajaran ke depan buat aku pribadi untuk benar-bener cek sebelum ngegas," tulis Shandy.

Tak lupa, wanita 30 tahun ini juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini sudah mendukung dirinya.

"Makasih masukannya buat aku. I'm sorry to hurt you so much," ucapnya.

Sementara, semenjak ramai diperbincangkan, crazy rich Malang itu terlihat asyik menikmati liburannya ke Swiss.