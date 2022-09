Klarifikasi Jefri Nichol Soal Anak Ferdy Sambo di Kelab Malam, Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jefri Nichol mengklarifikasi soal pernyataannya tempo lalu terkait bertemu anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di kelab malam.

Pasalnya remaja yang dia temui itu bukanlah anak dari pasangan suami istri tersebut.

Permintaan maaf itu Jefri Nichol sampaikan melalui akunnya di Twitter.

"Maaf, ternyata orang random teriak-teriak Sambo di depan kelab, bukan anaknya," ujar Jefri Nichol dikutip Senin (5/9).

Terlepas dari itu, pria 23 tahun tersebut meminta agar Ferdy Sambo mendapat hukuman setimpal bila perbuatannya terbukti bersalah.

Oleh karena itu, dia berharap agar mantan Kadiv Propam Polri tersebut segera dijatuhi hukuman.

Dia pun mempertanyakan nasib para balita yang terpaksa tinggal di penjara dengan ibu mereka yang berstatus tersangka.

"Kalau terbukti bersalah ya harus menjalani hukuman, i did my time so. Kenapa pejabat dikasih treatment yang berbeda dari warga sipil? Terus bagaimana nasib balita balita yang dipenjara sama ibunya?" tutur Jefri Nichol.