Klasemen Akhir Grup C Road to Paris: AS & Polandia Lulus, Thailand Ranking 4

jpnn.com - LODZ - Juara bertahan olimpiade Amerika Serikat serta Polandia memastikan dua tiket Olimpiade 2024 dari kualifikasi bola voli putri Road to Paris.

AS dan Polandia harus berjibaku melakoni laga penentuan matchday ke-7 atau yang terakhir Grup C, di Lodz, Polandia.

Amerika Serikat mengalahkan Jerman 3-1 pada Minggu (24/9) malam, dan Polandia menang dari Italia 3-1, Senin (25/9) dini hari WIB.

Dua wakil dari Grup C itu bergabung dengan juara dan runner up A, yakni Republik Dominika dan Serbia, serta juara dan runner up B, yaitu Turki dan Brasil. Satu tempat di Paris juga sudah dipastikan milik tuan rumah Prancis.

Sementara itu, lima tempat tersisa akan diketahui melalui peringkat dunia FIVB pada Juni 2024.

AS yang harus menang untuk lulus Olimpiade 2024, sempat tertekan di awal pertandingan. Wanita-wanita Negeri Paman Sam itu kalah di set pertama 24-26.

Namun, mereka menemukan ritme terbaik, bangkit dan menang 25-21, 25-9, 25-16.

"Saya sangat bangga dengan tim ini, mereka melakukan pekerjaan luar biasa,” kata Pelatih AS Karch Kiraly.