Klasemen dan Jadwal Pekan ke-12 Liga 1, Banyak Big Match

jpnn.com - PAREPARE - Libur Liga 1 karena jeda internasional usai. Pekan ke-12 pun bergulir pada Jumat (15/9) hingga Minggu (17/9).

Ada beberapa big match, antara lain PSM Makassar vs PS Barito Putera, Persis Solo vs PSIS Semarang, dan Madura United vs Persebaya Surabaya.

Laskar Antasari -julukan Barito Putera, sudah tiba di Parepare. Tim racikan Rahmad Darmawan (RD) itu menjadi tamu PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare, Jumat (15/9) sore.

Laga ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Pertarungan yang mempertemukan dua tim dengan posisi klasemen yang berbeda.

Tim berjuluk Laskar Antasari yang diisi pemain muda dan senior menempati posisi ke-2 klasemen sementara dengan perolehan 20 poin.

Sementara itu, PSM tim juara bertahan yang kini terseok-seok di posisi ke-10 dengan perolehan 15 poin.

Dengan tekad melanjutkan tren positif, Bayu Pradana dkk siap mencuri poin dari PSM.

Coach RD menuturkan dia membawa 22 pemain ke Parepare. Dua pemain bakal absen, Bagas Kaffa dan kiper Ega Rizky.