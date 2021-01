Klasemen La Liga: Atletico Madrid Makin Menjauh dari Real dan Barcelona

jpnn.com, MADRID - Atletico Madrid makin menjauh dari dua pesaing terdekatnya di klasemen La Liga yakni Real Madrid dan Barcelona.

Tim asuhan Diego Simeone kini mengoleksi 47 poin dari 18 pertandingan, unggul tujuh poin dari Real yang memiliki 40 poin dari 19 laga.

Sementara Barcelona di posisi ketiga punya 37 poin dari 19 pertandingan. Ya, Atletico masih punya satu pertandingan lebih banyak ketimbang dua rivalnya.

Atletico meraih kemenangan terbaru saat menjamu Valencia di Wanda Metropolitano, Senin (25/1) dini hari WIB.

12 - Luis Suárez ???????? has scored 12 goals in his first 15 @LaLigaEN games for @atletienglish, the best start of a player for the same club since Cristiano Ronaldo for Real Madrid in 2010 (13 goals). Amazing. pic.twitter.com/UAQyDKv3qI — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2021