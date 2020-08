Klasemen MotoGP Usai Miguel Oliveira Tampil Luar Biasa di Balapan Styria

jpnn.com, SPIELBERG - Pembalap Red Bull KTM Tech 3 Miguel Oliveira membuat persaingan di MotoGP musim ini makin ketat.

Oliveira, rider pertama asal Portugal itu menjadi juara di MotoGP Styria.

Oliveira menjadi pembalap keempat yang menjadi pemenang musim ini setelah Fabio Quartararo (MotoGP Spanyol, MotoGP Andalusia), Brad Binder (MotoGP Ceko) dan Andrea Dovizoso (MotoGP Austria).

Peluang untuk menjadi juara MotoGP musim ini masih terbuka lebar di sembilan seri tersisa.

27 points cover the top NINE riders! ????@FabioQ20 still leads but the #MotoGP championship is as wide open as ever!!! ????#AustrianGP ???? pic.twitter.com/s6hjb0wBk2 — MotoGP™???? (@MotoGP) August 23, 2020